Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
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Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:57 Kaynak: İHA
Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - İSTANBUL
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