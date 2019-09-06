Son Dakika Haberleri: Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
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Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

40 dakika önce

Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı., System.String[]

Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - İSTANBUL

Kurtköy, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:57 Kaynak: İHA
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