Pendik Kurtköy'de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
3 saat önce
Pendik Kurtköy'de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
Pendik Kurtköy
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
'de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. 1 kişinin yaralandığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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