Son Dakika Haberleri: Pendik Kurtköy'de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
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Pendik Kurtköy'de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

3 saat önce

Pendik Kurtköy'de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Pendik Kurtköy'de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı., System.String[]
Pendik Kurtköy'de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. 1 kişinin yaralandığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
Pendik, Kurtköy, 3. Sayfa
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