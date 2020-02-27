PENDİK METRO İSTASYONUNDAKİ CİNSEL TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Pendik metro istasyonunun çıkışında bir kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Dün gece Pendik metro istasyonunun çıkışında takip ettiği genç kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., emniyet sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na sevk edildi.

M.D., savcılık sorgusunun ardından, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda, 10 yıldır dışarıda yatıp kalktığını belirterek, "Psikolojim bozuktur. Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım. Bayanın eline dokunmak istedim. Ancak bağırınca korkarak merdivenlerden aşağıya doğru kaçmaya başladım. Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Mahkeme M.D.'nin, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Olaya ilişkin görüntü

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi