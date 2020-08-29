PENDİK SAHİL YOLUNDA KAZA: 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika

Görüntü dökümü: ----------------------Yaralıların ambulansa konması-Kazaya karışan araçların görüntüsü-Sürücülerin görüntüsü-Kazaya karışan sürücü ile röp-Yolun trafiğe kapanması-Polis ekiplerinden görüntü-Araçların kaldırılması-Genel ve detay görüntüler

Pendik Sahil Yolu 'nda hatalı dönüş yapan hafif ticari araca bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapandı.

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