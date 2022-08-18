Pendik'te cinayet: Kayığa bindirmedi, canından oldu - Son Dakika
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Pendik'te cinayet: Kayığa bindirmedi, canından oldu

18.08.2022 10:27
Pendik'te cinayet: Kayığa bindirmedi, canından oldu

Pendik sahilde denizde yüzen 3 kişi kıyıda bulunan kayığa binmek isteyince kayık sahibi izin vermedi.

Pendik sahilde denizde yüzen 3 kişi kıyıda bulunan kayığa binmek isteyince kayık sahibi izin vermedi. Aralarında çıkan tartışma sonucunda kayık sahibi silahla başından vurularak öldürüldü.

Olay, Pendik sahilde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahile gelen 3 erkek şahıs yüzmek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen 3 kişi kıyı tarafta bulunan kayıklardan birine çıkmak istedi. Kayık sahibi 21 yaşındaki Hasan Apaydın'ın kayığa binmelerine izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışma sonucu denizden çıkan 3 kişilik grup olay yerinden uzaklaştı. Tartışmadan 2 saat sonra iki ayrı silah temin ederek olay yerine gelen 2 kişi, kayığına binmelerine izin vermediği gerekçesiyle tartıştıkları Hasan Apaydın'a ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Apaydın başından ve bacağından vurularak ağır yaralanırken, ağabeyi ise yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kayık sahibi Hasan Apaydın kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayalıkların arasında kayıkçılara ait olduğu iddia edilen 1 adet tabanca bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin, olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te cinayet: Kayığa bindirmedi, canından oldu - Son Dakika

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