Pendik sahilde hareketli dakikalar - Son Dakika

Pendik sahilde bir kişinin denizde olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri ilk önce denizden çıkmak istemeyen şahsı uzun uğraşlar sonrası kurtardı.



Pendik sahilde bir kişinin denizde olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. Şahıs ilk önce denizden çıkmak istemeyince Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri uzun uğraşlar sonrası şahsı denizden çıkararak botla karaya çıkardı. - İSTANBUL