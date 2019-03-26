Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda Tırla Kamyonetin Çarpışması Sonucu Üç Kişi Yaralandı.
6 dakika önce
Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda tırla kamyonetin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.
Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda tırla kamyonetin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Devrilen kamyonette bulunan yapıştırıcı yola dökülürken, yol trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:01 Kaynak: İHA
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