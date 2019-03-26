Son Dakika Haberleri: Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda Tırla Kamyonetin Çarpışması Sonucu Üç Kişi Yaralandı.

Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda Tırla Kamyonetin Çarpışması Sonucu Üç Kişi Yaralandı.

6 dakika önce

Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda tırla kamyonetin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda Tırla Kamyonetin Çarpışması Sonucu Üç Kişi Yaralandı., System.String[]
Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda tırla kamyonetin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Devrilen kamyonette bulunan yapıştırıcı yola dökülürken, yol trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:01 Kaynak: İHA

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