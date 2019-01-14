Son Dakika Haberleri: Pendik'te 1'kadın 2 Hırsız, Polis Ekiplerince Kıskıvrak Yakaladı

Pendik'te 1'kadın 2 Hırsız, Polis Ekiplerince Kıskıvrak Yakaladı

43 dakika önce

Pendik'te gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren 1'kadın 2 hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Pendik'te 1'kadın 2 Hırsız, Polis Ekiplerince Kıskıvrak Yakaladı, System.String[]
Pendik'te gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren 1'kadın 2 hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yere yatırılarak kelepçelenen şüpheliler, uzun süre polise direnerek bağırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 4 Ocak Cuma günü saat 03.15 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Altkaynarca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde 1'i kadın 2 hırsız, semtte bulunan bir binaya girdi. Bir evin içerisine girerek hırsızlık yapan şahısların seslerini duyan bina sakini durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, binadan çıkarak parkta gizlenen şüphelileri etkisiz hale getirdi. 2 hırsızı yere yatıran ekipler, şahısların ellerini kelepçeledikten sonra gözaltına almak istedi. Ancak o sırada hırsızlardan 1'i polis ekiplerine direnmeye başlarken bunun üzerine polis, şahısları gözaltına almak yoğun çaba sarf etti. O sırada ise hırsızlar bağırmaya başladı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu 2 hırsız gözaltına alındı.

Çevredeki meraklı vatandaşlar olanı biteni izlerken, tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Polis, Pendik, 3. Sayfa
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