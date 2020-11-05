Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

05.11.2020 16:19

Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi Pendik'te bir adrese operasyon yapan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 100 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Pendik'te bir adrese operasyon yapan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 100 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği bir çeteyi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda çetenin, Pendik'te bir iş merkezinin 2'inci katındaki daireyi kiraladıklarını tespit edildi. Polis adrese baskın yaptı. Baskın sırasında bir şüpheli otomobille kaçmaya çalıştı. Polisle şüpheli arasında D-100 Karayolu'nda yaşanan kovalamacada şüpheli İ.Ö. yakalandı. Ekiplerin dairede yaptığı aramada, 100 kilogram işlenmemiş, 3 kilogram işlenmiş uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve bir adet paketlemede kullanılan pres makinesi ele geçirildi. Olay yerine hassas burunlu narkotik köpeği istendi. Bölgeye gelen hassas burunlu köpeğin şüphelinin kullandığı otomobil üzerinde yaptığı aramada kullanılmaya hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Operasyon, Pendik, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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