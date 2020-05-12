PENDİK'TE 15 GÜN ÖNCE PATLAMADA YARALANAN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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PENDİK'TE 15 GÜN ÖNCE PATLAMADA YARALANAN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ
6 saat önce
Pendik'te 15 gün önce döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patlamış, patlama ile birlikte binanın duvarları yıkılırken, 1 çalışan yaralanmıştı.
Pendik'te 15 gün önce döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patlamış, patlama ile birlikte binanın duvarları yıkılırken, 1 çalışan yaralanmıştı. Yanık tedavisi gören Mustafa Karasu (36) dün hayatını kaybetti. Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan grafit üretimi yapılan bir atölyede 15 gün önce çalışma yapıldığı sırada kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın duvarı tamamen sokak üzerine yıkılırken, burada çalışan 36 yaşındaki Mustafa Karasu yaralandı. Karasu olay yerine gelen ambulansla önce Pendik Marmara Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Fosfor yanığı olduğu tespit edilen Karasu, Kartal Lütfi Kırdar hastanesinde yanık tedavi merkezine sevk edildi. 14 gün yoğun bakımda kalan Karasu dün hayatını kaybetti. Adli Tıp'a gönderilen Mustafa Karasu'nun cenazesi bugün Pendik Yayalar Mezarlığına defnedildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:41 Kaynak: DHA
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