Pendik ' te 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs bisiklet kullanan yaşlı adama böyle çarptı

Çocuğun kaçışı kamerada

Yaşlı adam feci şekilde can verdi

İSTANBUL - Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. 15 yaşındaki kaza sonrası kaçtıktan koşa bir süre sonra yakalanırken kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, dün Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki bir kullandığı minibüsle aşırı hızla giderken Mustafa Öztürk isimli bisiklet kullanan yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası çocuk park halindeki başka bir araca da çarptıktan sonra hızla kaçtı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuk kısa sürede gözaltına alınırken kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüs bisikletli adama hızla çarpıyor ardından park halindeki başka bir araca çarpıyor. Minibüsü kullanan çocuk ise hemen olay yerinden kaçıyor. Görgü şahitleri ise büyük bir gürültüyle kazayı duyduklarını söyledi.