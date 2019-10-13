Son Dakika Haberleri: Pendik ' te 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs bisiklet kullanan yaşlı adama böyle çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Pendik ' te 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs bisiklet kullanan yaşlı adama böyle çarptı

Pendik ' te 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs bisiklet kullanan yaşlı adama böyle çarptı

55 dakika önce

Pendik ' te 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs bisiklet kullanan yaşlı adama böyle çarptı Çocuğun kaçışı kamerada Yaşlı adam feci şekilde can verdiİSTANBUL - Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

Pendik ' te 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs bisiklet kullanan yaşlı adama böyle çarptı

Çocuğun kaçışı kamerada

Yaşlı adam feci şekilde can verdi

İSTANBUL - Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. 15 yaşındaki kaza sonrası kaçtıktan koşa bir süre sonra yakalanırken kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, dün Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki bir kullandığı minibüsle aşırı hızla giderken Mustafa Öztürk isimli bisiklet kullanan yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası çocuk park halindeki başka bir araca da çarptıktan sonra hızla kaçtı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuk kısa sürede gözaltına alınırken kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüs bisikletli adama hızla çarpıyor ardından park halindeki başka bir araca çarpıyor. Minibüsü kullanan çocuk ise hemen olay yerinden kaçıyor. Görgü şahitleri ise büyük bir gürültüyle kazayı duyduklarını söyledi.

Pendik ' te 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs bisiklet kullanan yaşlı adama böyle çarptı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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