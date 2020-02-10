Pendik'te 1975 model klasik otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 1975 model klasik otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Pendik'te 1975 model klasik otomobil alev alev yandı

16 dakika önce

Pendik'te sahibinin 2 ay önce satın aldığı 1975 model Anadol otomobili yol kenarında alev alev yandı.

Pendik'te 1975 model klasik otomobil alev alev yandı, System.String[]

Pendik'te sahibinin 2 ay önce satın aldığı 1975 model Anadol otomobili yol kenarında alev alev yandı. Sürücü, araçtan dumanların çıktığını görünce aracı yol kenarında durdurarak kendisini araçtan dışarı attı. Olaya tanık olanlar büyük panik yaşarken otomobilin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Pendik'te Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde saat 11.50 sıralarında, yolda seyir halinde olan 1975 model klasik Anadol otomobili, bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Sürücü araçtan dumanlar çıktığını fark edince aracı yol kenarına parke dip kendisini araçtan dışarı attı. Çevredekilerden bazıları yangın nedeniyle panik yaşarken bazıları da o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Araç sahibinin otomobili yaklaşık 2 ay önce aldığı öğrenildi.


Aracın sahibi Yüksel Kaya, "içeride duman fark ettim. Sıkıntı olur diye sağa çektim. Polisi itfaiyeyi aradım. Aracı 2 ay önce almıştım nostalji olsun diye" dedi.


Klasik otomobilin yol kenarında alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil yanıyor ve çevreye duman yayılıyor. İtfaiye yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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