Pendik'te 2 grup tekme ve yumruklarla böyle birbirine girdi - Son Dakika

Pendik'te 2 grup tekme ve yumruklarla böyle birbirine girdi

Pendik'te 2 grup arasında çıkan kavga kamerada

İSTANBUL - Pendik'te 2 grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anına ait görüntüler ortaya çıkarken, polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırabildi.

Olay, Pendik Şeyhli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, havaya ateş açarak grupları güçlükle ayırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları, polis ekiplerinin kavga edenlere müdahale etmeye çalıştığı, daha sonra polislerin havaya ateş açmasıyla grubun ayrıldığı görülüyor.