Pendik Orta Mahalle, Kubbe Sokak'taki 2 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Çatının alev alev yandığını görenler, polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Mahalle sakini Hasan Doğan , "İki katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdüler. Kentsel dönüşümden dolayı bina boştu" dedi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-PENDİK'TE METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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