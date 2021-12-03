Pendik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında hakim, başsavcı vekilleri ve savcıların da bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı dostluk maçı yaptı.

Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın sahasında oynanan maçı eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar yönetti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Başak Eryılmaz'ın da bir süre yer aldığı maç, 4-4 berabere bitti.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, organizasyonda yaptığı konuşmada, "Bizim bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Yani herkes her şeyi her şekilde yapamayabilir. Ama bunu sağlayacak imkanı verdiğimizde bu kıymetli kardeşlerimizin hayatını bizim gibi zenginleştirebildiklerini hatta bizden daha öteye gittiklerini görüyoruz" dedi.

Maçtan önce konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise şunları kaydetti:

"Başsavcılığımızla farkındalık oluşturmak istedik. Ampute takımız ile başsavcılarımız karşılıklı maç yapacak. Biz belediye olarak 12 ay engellilerimizle beraber her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Hem Ampute hem de tekerlekli engelli basketbol takımımızın olması, engelli yaşam merkezimiz, onlarla her zaman hemhal olmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onlar içimizden birileri. Kesinlikle biz onları ayrı düşünmüyoruz. Faaliyetlerimizde onlarla birlikte olmaya gayret ediyoruz. Bu sahamız da sadece ampute takımımıza tahsis edilmiş saha. Onların yaşam şartlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.".

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Pendik Belediyesi'nin Ampute takımı olduğunu ve bunun milli maçlarda, süper ligde oynadığını belediye başkanımız anlattı. Gurur duydum böyle bir bölgede görev yapmaktan." ifadelerini kullandı.

Günün anısına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'a plaket verdi.