Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı - Son Dakika
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Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı

05.04.2022 21:22

Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı

İSTANBUL - Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu. Sağlık durumu kötüye giden ve yoğun bakım servisine alınan talihsiz bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi Ebru S."kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terk" suçlarından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Ebru S., sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı
Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı
Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı

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Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti

Pendik, Mart, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı - Son Dakika


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