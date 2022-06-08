Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika
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Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı

08.06.2022 04:11
Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı

PENDİK'te 3 katlı metruk bina, alev alev yandı.

PENDİK'te 3 katlı metruk bina, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı
Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı
Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı
Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı
Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı
Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı
Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika

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