Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı

PENDİK'te 3 katlı metruk bina, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.