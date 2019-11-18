Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
Son Dakika Güncel PENDİK'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika

PENDİK'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)

6 saat önce

Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

PENDİK'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1), System.String[]

Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan çatı


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
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