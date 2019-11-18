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PENDİK'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
6 saat önce
Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan çatı
- İstanbul
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