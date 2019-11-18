Son Dakika Haberleri: Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1)
Son Dakika Güncel Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1) - Son Dakika

Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1)

6 saat önce

PENDİK'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1), System.String[]
PENDİK'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdaki yangın  itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:04 Kaynak: DHA
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