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Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1)
6 saat önce
PENDİK'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:18 Kaynak: DHA
PENDİK'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdaki yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
- İstanbul
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