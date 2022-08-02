Pendik'te çatı katında çıkan yangın korkuttu

Pendik'te tadilat yapılan çatıda korkutan yangın

İSTANBUL - Pendik'te 3 katlı binanın tadilat aşamasında olan çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin ve apartman sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının yandığı ve yangına müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın Pendik'te Kaynarca Mahallesinde Karamuk Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kimi apartman sakinleri de çatıya çıkarak su ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tadilat aşamasında olan ve yangın çıkan çatı katında, evlenecek bir çiftin tadilattan sonra yaşamaya başlayacağı öğrenilirken, yangının çıkış sebebini bulmaya yönelik çalışma başlatıldı.

Yangının çıktığı binada oturan Yıldız Altın, "Kapı zili çaldı. Karşı komşu geldi 'yukarısı alev aldı' dedi. Ev sahibine çıktım. Aşırı koku vardı, onlar da yukarı çıktı. Ben çocuğu ve eşyaları alıp dışarı çıktım. Ev sahibimiz, orada da akrabası oturacaktı. Onlar hemen müdahale ettiler sularla. Çatıda tadilat yapılıyordu, ondan kaynaklı" dedi.

Çatının yandığı ve yangına müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.