Pendik'te 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya dava - Son Dakika

Pendik'te 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya dava

Pendik'te aynı aileden 3 kişiyi, av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Pendik'te aynı aileden 3 kişiyi, av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Önal'ın 16 Kasım 2019'da kiraladığı araçla Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir marketin önüne geldiği anlatıldı.

Sanık Önal'ın arabada bulunan tabancayı beline takarak, av tüfeğini de eline alarak hızlı bir şekilde markete girdiği aktarılan iddianamede, markette kasa işleriyle ilgilenen Rabia Yılmaz'ı (21) av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da hızlıca çıkarak marketin bulunduğu binaya girdiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Önal'ın en üst kata çıkarak Rabia Yılmaz'ın amcası Ahmet Yılmaz'ı (40) oturduğu dairenin kapısını açması üzerine tüfekle vurarak öldürdüğü belirtildi.

Sanığın daha sonra da sesler üzerine dışarı çıkan alt kattaki genç kızın babası Orhan Yılmaz'ı (42) da ateş açarak öldürdüğü ifade edilen iddianamede, ardından tekrar en üst kattaki daireye çıkarak kapıyı kilitlediği ve olay yerine gelen polislere teslim olduğu kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanığın, Rabia Yılmaz'ı 2 yıl önce alışveriş için gittiği markette gördüğünü, tanışma isteğine olumlu yanıt alamadığını, bunun üzerine kızın iki ağabeyinin kendisini her gördüklerinde tehdit ettiklerini ve olaydan 5 ay önce de darbettiklerini, kendisiyle sürekli uğraşmaları nedeniyle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, sanık Önal'ın beyanlarının çelişkilerle dolu ve itibar edilemez olduğu ifade edilerek, sanığın maktulleri öldürmek amacıyla olay tarihinden yaklaşık 4 ay önce kullanmış olduğu ateşli silahları aldığı, saldırıyı yaklaşık 4 ay öncesinden planladığı kaydedildi.

İddianamede, bu süreçte kendi aracını sattığı, kiralamış olduğu ve olay günü kullandığı aracın kira süresinin dolmasını müteakip bu eylemi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sanığın olay günü sabah erken saatlerden itibaren bir süre boyunca olay yerinden birçok kez geçerek uygun zamanı kolladığı anlatılan iddianamede, Önal'ın söz konusu eylemlerini soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği vurgulandı.

Sanık Önal'ın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu 3 kez ayrı ayrı işlediği belirtilen iddianamede, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ahmet Önal ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:17 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya dava - Son Dakika
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