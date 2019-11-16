Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ (1)
Son Dakika Güncel PENDİK'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ (1) - Son Dakika

PENDİK'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ (1)

6 saat önce

POLİS SALDIRGANI BİNADAN ÇIKARAMIYORÇağrı ÇALIŞKAN - Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

PENDİK'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ (1), System.String[]

POLİS SALDIRGANI BİNADAN ÇIKARAMIYOR

Çağrı ÇALIŞKAN - Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Pendik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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