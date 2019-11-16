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PENDİK'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ (1)
6 saat önce
POLİS SALDIRGANI BİNADAN ÇIKARAMIYORÇağrı ÇALIŞKAN - Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
POLİS SALDIRGANI BİNADAN ÇIKARAMIYOR
Çağrı ÇALIŞKAN - Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA
Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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