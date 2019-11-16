Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi

İstanbul DHA

Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.