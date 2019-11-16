Son Dakika Haberleri: Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi
Son Dakika Güncel Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi - Son Dakika

Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi

6 saat önce

İstanbul DHAPendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi, System.String[]

İstanbul DHA

Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı
Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]