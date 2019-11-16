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Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi
6 saat önce
İstanbul DHAPendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.
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