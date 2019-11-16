Son Dakika Haberleri: Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi saldırganın çıkarılma anı
Son Dakika Güncel Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi saldırganın çıkarılma anı - Son Dakika

Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi saldırganın çıkarılma anı

7 saat önce

PENDİK'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ (3) saldırganın çıkarılma anı.

PENDİK'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ (3) saldırganın çıkarılma anı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi saldırganın çıkarılma anı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:29 Kaynak: DHA
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