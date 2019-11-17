Son Dakika Haberleri: Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme"...
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., 'kasten öldürme'... - Son Dakika

Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme"...

6 saat önce

Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö.,

Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:06 Kaynak: İHA
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