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Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme"...
6 saat önce
Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:06 Kaynak: İHA
Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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