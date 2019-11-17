Son Dakika Haberleri: Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika Güncel Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırgan tutuklandı

6 saat önce

Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırgan tutuklandı, System.String[]

Pendik'te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bir marketi basan Ahmet Ö. isimli şahıs pompalı tüfekle kurşun yağdırmıştı. Olayda Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "Ben olayın gerçekleştiği marketin yakınlarında otururum. Çevreyi az çok bilirim. Olayda ölen Rabia Yılmaz ile arkadaşlık ilişkim veya duygusal yakınlığım olmadı. Ancak çalıştığı markete alışveriş için gidiyordum. Marketteyken Rabia bana, 'Sana büyü yaptım, ya bana gelirsin ya da başın beladan kurtulmaz' diyordu. Ağabeyleri de bana beni rahatsız edici ve tahrik edici sözler söylüyordu" dedi.

Savunmasının devamında, "Olay sabahı Rabia'nın ağabeyleri beni görüp bana sataştılar. Bana küfür ettiler. Ben de tahriklere ve kışkırtmalara dayanamadım. Bir anlık sinirle bu olayları yaptım. Rastgele ateş ettim. Tabanca ve tüfeklerde hala kullanabileceğim fişek ve mermiler olmasına rağmen sinirim geçince polise teslim oldum" diye konuştu.

Ahmet Ö. mahkeme sorgusunda ise, "Yaklaşık 5 ay önce Rabia'nın ağabeyleri beni darp etmişti. Ayrıca beni her gördükleri yerde küfür ediyorlardı. Olay günü yine Rabia'nın ağabeyleri bana küfür etti. Ben de işyerine gidip silahları alıp geri geldim. Rabia da bana büyü yaptığını, ya onun olacağımı ya da buralardan gitmem gerektiğini söylüyordu. Söz konusu tahrik ve kışkırtmalarla bir anlık sinirle bu eylemi gerçekleştirdim" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:50 Kaynak: İHA
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