Son Dakika Haberleri: Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı
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Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

1 saat önce

Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralıİSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Pendik'te yolda seyir halinde olan 4 aracın henüz bilinmeyen bir sebeple çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:34 Kaynak: İHA
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