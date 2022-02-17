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Pendik'te 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

Pendik'te 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi öldü

17.02.2022 07:06
Pendik'te 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi öldü

Pendik'teki 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Pendik'teki 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri içerde mahsur kalan Ahmet Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı dairede inceleme yaparken, Uçar'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Uçar'ın dairede yalnız yaşadığı öğrenildi.

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İtfaiye, Pendik, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pendik'te 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika


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