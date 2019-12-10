Son Dakika Haberleri: Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. - Son Dakika

Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

6 saat önce

Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı., System.String[]

Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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