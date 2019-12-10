Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
6 saat önce
Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL
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