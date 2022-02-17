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Son dakika haberi! İSTANBUL-PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ - Son Dakika

Son dakika haberi! İSTANBUL-PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ

17.02.2022 07:45

Son dakika haberler... PENDİK Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 84 yaşındaki Ahmet Uçar hayatını kaybetti.

PENDİK Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 84 yaşındaki Ahmet Uçar hayatını kaybetti.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden bir anda yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Daire içerisinde yapılan duman tahliyesinin ardından yapılan incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları sonucunda dairede tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Uçar'ın (84) yanarak feci şekilde can verdiği ortaya çıktı. Uçar'ın daha önce geçirdiği ameliyat sonucu iki bacağının da olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, yangının çıktığı dairede uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların sonlanmasının ardından Uçar'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika haberi! İSTANBUL-PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! İSTANBUL-PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! İSTANBUL-PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ

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Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Uçar, Yangın, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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