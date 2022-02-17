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Son dakika 3. sayfa: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü

17.02.2022 07:57

Son dakika haberlerine göre Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü Pendik'te sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü

İSTANBUL - Pendik'te sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan ve bacakları olmadığı öğrenilen 84 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi.

Yangın, 04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dairede mahsur kalan 84 yaşındaki Ahmet Uçar ise yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Ahmet Uçar'ın bacaklarının olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de nöbetçi savcı eşliğinde daire içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yerinden götürülerek morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü

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İtfaiye, Pendik, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü - Son Dakika
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