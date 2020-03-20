PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ

1 saat önce

PENDİK'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü.

PENDİK'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü. Çökmenin nedenini belirlemek için binada inceleme başlatıldı.

Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, binadaki incelemelerini ise sürdürüyor.

Öte yandan, olay sonrası bazı apartman sakinlerinin valizlerini alarak evlerinden ayrıldıkları görüldü.

PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ

Maltepe, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:40 Kaynak: DHA

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