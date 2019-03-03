Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısı Yandı
22 dakika önce
Dha İSTANBUL -(Havadan görüntülerle) PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDIÇağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHAPendik'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Dha İSTANBUL -(Havadan görüntülerle) PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI
Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA Pendik
'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı. alevleri yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Meşeli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler binadan dışarı çıkarak sokağa döküldü. İtfaiye
ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın çatısı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:48 Kaynak: DHA
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