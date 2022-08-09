Pendik'te arazide gömülü ceset parçaları bulundu - Son Dakika
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Pendik'te arazide gömülü ceset parçaları bulundu

09.08.2022 22:56
Pendik'te arazide gömülü ceset parçaları bulundu

Pendik'te, 4 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu'ya ait olduğu iddia edilen parçalanmış cesedin boş arazide gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Pendik'te, 4 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu'ya ait olduğu iddia edilen parçalanmış cesedin boş arazide gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018'de hakkında kayıp başvurusu yapılan Tekin Uğurlu (42) dosyası kapsamında gelen ihbar üzerine yaptıkları incelemede Uğurlu'nun, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Melikşah K'nin evindeki görüşmeden sonra kaybolduğunu belirledi.

Uğurlu'nun, Melikşah K'nin evinde garajda silahla öldürüldüğünü, ardından cesedin parçalanarak bir araziye gömüldüğünü tespit eden ekipler, maktulün HTS kayıtlarını inceledi. Pendik'te boş bir arazide arama gerçekleştiren ekiplerce üç farklı noktada yapılan kazılarda ceset parçaları bulundu.

Ceset parçalarının inşaat işleriyle uğraşan Uğurlu'ya ait olduğu değerlendirilirken alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, cinayet şüphelileri Mustafa M, Döne K, Sakine K, Bektaş K. ve Melikşah K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melikşah K. ve Bektaş K. tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Melikşah, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te arazide gömülü ceset parçaları bulundu - Son Dakika

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