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Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı - Son Dakika

Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı

06.01.2022 09:50

Pendik'te bir oto galerinin yanında bulunan ATM önünde para çekme bahanesi ile bekleyen hırsız, galeride bulunan park halindeki otomobili çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaşla göz arasında çaldı.

Pendik'te bir oto galerinin yanında bulunan ATM önünde para çekme bahanesi ile bekleyen hırsız, galeride bulunan park halindeki otomobili çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik Velibaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir şahıs, önce cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin yanındaki ATM'nin yanına giderek para çekme bahanesi ile bekledi. Şahıs, buradan çalışanları takip etti. Daha sonra yolun karşısına geçerek uzun süre çevrede en uygun zamanı beklemeye başlayan hırsız, üzerine mont giyip tekrar ATM'nin yanına geldi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına takılmamak için eğilerek hızlıca araca doğru giden hırsız, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaşla göz arasında park halindeki Wolkswagen marka otomobile atladığı gibi kaçtı. Cadde üzerinde bulunan başka iş yerlerinin güvenlik kameralarına ait görüntülerde ise aracı çalan hırsızın cadde üzerinde hızla ilerlediği görülüyor. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alarak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"ARACIMI BULANA ÖDÜL VERECEĞİM"

Araç sahibi Şükrü Aydemir, "Çalışan elemanlar araca temizlik yapıyordu. ATM'de bekleyen hırsız bir anlık dalgınlıktan faydalanarak 400 bin TL fiyatı olan aracımı alıp gitti. Aldığım haberlere göre bu hırsızlar ATM önlerinde fırın önlerinde bekleyip arabaları kaptıklarını öğrendik. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Biz kendi çabalarımızla hırsızın kimliğine ulaştık ama aracımıza ulaşamadık. 1 aydır bekliyoruz. Yetkililerden aracımızın bulunması konusunda yardım bekliyoruz.

34 KM 39 99 plakalı Volkswagen Aracımı gören, bilen, tanıyan emniyet güçleri ile ya da bizimle paylaşırlarsa ben ödül vereceğim. Duyarlı vatandaşlara buradan duyuru yapıyorum" dedi.

(Muharrem Çam - Halit Arslan-İHA)

Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı
Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı
Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı
Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı
Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı

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Türk Lirası, Wolkswagen, Pendik, ATM, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı - Son Dakika
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