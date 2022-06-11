Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pendik'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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