Son dakika haber: PENDİK'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

PENDİK'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik Esenler Mahallesi Çınar Sokak'ta beş katlı binanın çatısında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Çatıda maddi hasar meydana gelirken, yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili polis soruşturma başlattı.