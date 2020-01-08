Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı

6 saat önce

PENDİK'te bir kadın binanın beşinci kat penceresinden içinde sığ su bulunan dereye düştü.

Pendik'te 5.kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı, System.String[]
PENDİK'te  bir kadın binanın beşinci kat penceresinden içinde sığ su bulunan dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini, "Cam silerken düştüğünü söylediler. Ara ara nefes alıyordu. Pek de iyi değildi" dedi.

Olay saat 14.00 sıralarında  Kavakpınar Mahallesi Çalı Sokak üzerinde meydana geldi. İki çocuk annesi Hayriye Yıldırım (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle  yaşadığı binanın beşinci katındaki penceresinden, apartmanın bitişiğindeki  içinde sığ su bulunan dereye düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadını dereden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, "Milletin koşuşturmasına geldim ben. Cam silerken düştüğünü söylediler. Başka bir şey bilmiyorum. Sağlık durumu perişandı. Ara ara nefes alıyordu. Pek de iyi değildi yani. Bilmiyorum Allah sevdiklerine bağışlasın diyelim. Allah şifa versin." Dedi.


- İstanbul
İtfaiye, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:25 Kaynak: DHA
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