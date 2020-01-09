Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber - Son Dakika

Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber

13 dakika önce

Pendik'te binanın 5. katındaki evin camını silerken, dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayriye Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber, System.String[]

Pendik'te binanın 5. katındaki evin camını silerken, dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayriye Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Hayriye Yıldırım binanın 5. katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek, binanın yanında bulunan dereye düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, sedyeye alınarak dereden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

(İHA)

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü
PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp paraları çaldı

Son Dakika Haberleri
12:33 Dışişleri Bakanlığı'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması - Son Dakika
12:33 MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi - Son Dakika
12:33 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika
12:32 TZOB Başkanı Bayraktar: Kuru soğanda üretim yeterli, patateste arz fazlası var - Son Dakika
12:32 Bakan Turhan: Ankara-Sivas YHT hattının test sürüşleri mart ayında - Son Dakika
11:40 Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
10:17 Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 12:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]