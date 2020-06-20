PENDİK'TE 6 KATLI BİNANIN GİRİŞİNİ VE KAPALI OTOPARKI SU BASTI
PENDİK'TE 6 KATLI BİNANIN GİRİŞİNİ VE KAPALI OTOPARKI SU BASTI İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bir binanın girişini ve otoparkını su bastı.
İSTANBUL- PENDİK'TE 6 KATLI BİNANIN GİRİŞİNİ VE KAPALI OTOPARKI SU BASTI
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bir binanın girişini ve otoparkını su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Pendik Kavakpınar Mahallesi Gürpınar Sokak'taki 6 katlı bir binanın girişini ve kapalı otoparkını gece saatlerinde sağanak yağışın etkisiyle su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bina sakinleri sokakta yapılan çalışmalar ve yağmur mazgallarının dolu olması nedeniyle su baskınları yaşandığını söyledi.
Bina yöneticisi Umut Durgun, Bugün belediye burada yol çalışması yaparak işlerini yarıda bıraktılar. Sokağa gelen yağmur suyu bizim binaya girdi. Otoparkımız ve binamızın girişi doldu. Burada 40 daire var. Yetkileri arıyorum ama kimse yardımcı olmuyor. Sizler de görüyorsunuz rezalet göz boyu. Binamızda elektriklerimiz kesik durumda. Yetkilerin bu konuyla ilgilenmesi istiyoruz dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 02:15 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › PENDİK'TE 6 KATLI BİNANIN GİRİŞİNİ VE KAPALI OTOPARKI SU BASTI - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı