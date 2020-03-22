Pendik'te 65 yaş üstüne zabıtadan alışveriş hizmeti - Son Dakika
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Pendik'te 65 yaş üstüne zabıtadan alışveriş hizmeti

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Pendik'te 65 yaş üstüne zabıtadan alışveriş hizmeti, System.String[]
KORONAVİRÜS  salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu nedenle evden çıkamayan yaşlı vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını Pendik'te zabıta ekipleri karşıladı. Zabıta ekipleri ayrıca pazarda dolaşmaya çıkan yaşlı vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı. Pazarcıların ise sebze ve meyveleri vatandaşların seçmesine izin vermedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara "Sokağa çıkma sınırlandırılması" getirildi. Pendik Sanayi Mahallesi'nde evinden çıkamayan 67 yaşındaki İsmail Gemici, alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaları için Pendik Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyeye telefonla ulaşan Gemici, evine gelen ekiplere ihtiyaçlarını bildirdi. İsmail Gemici adına alışverişe çıkan ekipler, kısa süre içinde yaşlı adamın ihtiyaçlarını teslim etti. İsmail Gemici, "Bu işe emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Bizleri düşündüler, yarım saat bir şey sürmedi, ihtiyacımızı getirdi. Ben kapıyı kilitlemişim, içeriye kimseyi koymuyorum. Kendi tedbirimizi kendimizi aldık. Herkes kendi tedbirini alırsa vatana millete gelecek çocuklarına yardımcı olur. Yaşlıların dışarı çıkmamalarını söylüyorum. Çocuklarını düşünüyorlarsa dışarı çıkmasınlar." dedi. Öte yandan, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan bir pazara denetime çıkan zabıta ekipleri, pazarda alışveriş yapan yaşlılara kimlik kontrolü yaptı, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ayrıca pazarcıları da denetleyen zabıta ekipleri, meyve ve sebzelerin vatandaşlar tarafından seçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.


- İstanbul
Koronavirüs, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:36 Kaynak: DHA

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