Başsavcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere, hürriyeti tehdit suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Sanıklar ilk yargılamada 5'er yıl hapis cezası almıştı. İstinaf mahkemesi, 'Sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması nedeninin belirsiz bırakılması' gerekçesiyle bozma kararı vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı , geçtiğimiz yıl Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu 'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin çıkan haberler ve şikayet üzerine harekete geçmişti.

Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler için hüküm verildi - Son Dakika

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