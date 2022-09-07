Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler için hüküm verildi - Son Dakika
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Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler için hüküm verildi

07.09.2022 12:11

İstanbul'un Pendik ilçesinde 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları için yargılanan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, hürriyeti tehdit suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin çıkan haberler ve şikayet üzerine harekete geçmişti.

KARAR BOZULMUŞTU

Başsavcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere, hürriyeti tehdit suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Sanıklar ilk yargılamada 5'er yıl hapis cezası almıştı. İstinaf mahkemesi, 'Sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması nedeninin belirsiz bırakılması' gerekçesiyle bozma kararı vermişti.

4 YIL 2 AY CEZA ALDILAR

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel hakkında 'Hürriyeti Tahdit' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık Hüseyin Sel hakkında, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 10 ay hapis cezası vererek, cezayı erteledi.

YORUMLAR (1)
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DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin davaya başlandı DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin davaya başlandı
Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler için hüküm verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler için hüküm verildi - Son Dakika
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