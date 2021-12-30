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İSTANBUL ? PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI - Son Dakika

İSTANBUL ? PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI

30.12.2021 15:24

*Kızını başkasının öldürdüğünü iddia ettiHalil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) ? PENDİK'te 12 Aralık'ta 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk, taburcu olmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe "Altsoydan akrabayı kasten...

*Kızını başkasının öldürdüğünü iddia etti

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) ? PENDİK'te 12 Aralık'ta 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk, taburcu olmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Öztürk'ün hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Defne'yi ben öldürmedim" diyerek eşinin arkadaşlarının şehir dışından gelerek kendisinin bileklerini kestiğini ve kızını da öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Olay 12 Aralık günü saat 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet geçirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TABURCU OLMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Habip Öztürk, hastaneden taburcu olmasının ardından emniyette ifade verdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık tutuklama talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Habip Öztürk'ün hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Kızım Defne'yi ben öldürmedim. Eşim Havva'nın Konya'da olduğunu bildiğim dostunun gönderdiği iki şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elindeki maket bıçağıyla bileklerimi kestirdilerler, boğazımı da bu bıçakla kestiler" dediği öğrenildi.

Öztürk kızının da bu kişiler tarafından öldürüldüğünü ve kendisine not yazdırdıklarını iddia etti. Öztürk sorgusunda "Şu an boğazım delindiği için nefesimi de oradan aldığım için konuşmakta zorlanıyorum. Savunmam bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İSTANBUL ? PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI
İSTANBUL ? PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI
İSTANBUL ? PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI

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İntihar, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI - Son Dakika
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