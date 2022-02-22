Üye Girişi
Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

22.02.2022 12:53
Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Pendik'te 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren Habip Öztürk hakkında, "kendisini savunamayacak olan çocuğuna karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Pendik'te 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren Habip Öztürk hakkında, "kendisini savunamayacak olan çocuğuna karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Kızını evde bulunan başka birileri tarafından öldürüldüğünü söyleyen şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcılık, "Başına silah dayanmış olsa dahi, kızının boğazının kesilmiş ve ölmüş olduğunu gören birinin direnmeden, tepki göstermeden, kendisine söylenenleri yapması hayatın olağan akışına uygun değildir" dedi.

Pendik'te 12 Aralık 2021 tarihinde 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ü boğazını keserek öldüren, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olaydan 1 ay önce eşini darp etmiş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında anlaşmazlıklar bulunan eşinin Habip Öztürk'e boşanma davası açtığı, eşinden boşanmak istemeyen Habip Öztürk'ün olaydan 1 ay önce barışmak için eşi Havva Öztürk'ün annesinin evine gittiği anlatıldı. Aralarında tartışma çıkması sonucu Habip Öztürk'ün eşini darp ettiği, olaya müdahale eden eşinin annesinin boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi. Havva Öztürk'ün KADES uygulaması üzerinden polis çağırdığı, mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulunduğu ve şüphelinin bu eylemleri nedeniyle ayrı bir soruşturmasının olduğu kaydedildi.

Küçük kızına "Beni seviyor musun?" diye sormuş

Olay tarihinde şüphelinin eşini arayarak kızı Defne'yi almak istediğini söylediği, eşinin kabul ettiğini söylemesi üzerine eve gittiği, Defne'yi anneannesinden teslim aldığı, bu sırada kayınvalidesine bir mektup vermek istediği ancak kayınvalidesinin mektubu almadığı anlatıldı. Şüphelinin kızı Defne'yi kız kardeşinin evine götürdüğü, bu sırada eşi Havva'nın aradığı, şüphelinin kızına 'Beni seviyor musun?' diye sorduğu, kızından 'hayır' cevabını aldığı, bunun üzerine şüphelinin eşine kızını kendisine karşı doldurduğunu söylediği, bu sırada ağlayan küçük kızın sesinin annesi tarafından duyulduğu anlatıldı.

Kendisini sevip sevmediği hususundaki sorula karşılık kızından aldığı cevaptan rahatsız olan şüphelinin kızını da alarak kardeşinin evinden ayrıldığı, kendi evine götürdüğü, bir kağıt havlu parçası üzerine 'seni hep sevdim' yazarak yatağın üzerine koyduğu belirtildi. Kız kardeşinin cep telefonuna, "Beni ve Defne'yi annemin ayakucuna gömün, haklarınızı helal edin" şeklinde bir mesaj gönderdiği, ardından kızı Defne'nin yanına giderek maket bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü, aynı bıçakla boynunu ve bileklerini keserek intihara kalkıştığı kaydedildi.

'Şüphelinin ifadeleri suçtan kurtulmaya yönelik'

Şüphelinin ifadesinde, kızıyla birlikte evine gittiklerinde evde kar maskeli 2 kişinin olduğunu, birinin elinde silah bulunduğunu, bu şahsın silahı başına dayayarak kendisine not yazdırdığını, daha sonra kendisini kızının odasına götürdüğünü, kızını yerde, boğazı kesilmiş ve üstüne battaniye örtülmüş vaziyette yattığını gördüğünü, şahısların eline maket bıçağını tutuşturduklarını söylediği anlatıldı. Maket bıçağı ile kendi bileklerini kestirdiklerini, telefonunu alıp bir şeyler yaptıktan sonra evden çıktıklarını, telefonuna ulaşıp polisi aramayı düşündüyse de telefonunu açamadığını, yığılıp kaldığını söylediği anlatıldı. Şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik ve savunma amaçlı olduğu, ifadesine itibar edilemeyeceği vurgulandı.

"Başına silah dayanmış olsa dahi tepki göstermeden duramaz"

Savcılık, başına silah dayanmış olsa dahi, kızının boğazının kesilmiş ve ölmüş olduğunu gören birinin direnmeden, tepki göstermeden, kendisine söylenenleri yapmasının ve maket bıçağıyla boğazı kesildiği ileri sürülen küçük Defne'nin bağırıp çağırmamasının, bağırmışsa yan odada bulunan şüpheli tarafından sesinin duyulmamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını kaydetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İddianamede şüpheli Habip Öztürk'ün "kendisini savunamayacak olan çocuğuna karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi BAŞINA SİLAH DAYADI, 'ŞİKAYETÇİ OLMASINI GEREKTİREN BİR NEDEN YOK' DEDİ BAŞINA SİLAH DAYADI, 'ŞİKAYETÇİ OLMASINI GEREKTİREN BİR NEDEN YOK' DEDİ Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Ağırlaştırılmış Müebbet, Havva Öztürk, Pendik, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'e saygı albümü: 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını Gülşen okudu!
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na "Niye Münih'e gittin" iması: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin!
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:09:22. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement