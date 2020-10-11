Son dakika haberi... Pendik'te 70 bin dolarlık hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

PENDİK'te geçen Pazartesi bankadan çıkıp lüks otomobillerine binen iki kişiyi takip eden hırsızların bagajdaki içinde 70 bin dolar bulunan poşeti çalmalarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay geçen Pazartesi akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Amerika'da yaşayan Mustafa Nahice ve arkadaşı, yanlarında bulunan 70 bin doları hesaplarına yatırmak için otomobilleriyle banka şubesine geldi. Paralarını yatıramayan Nahice ve arkadaşı, bankadan çıkıp çantayı bagajına koyarak araçlarına bindi. Bu sırada başka bir araç otomobillerinin yanına yaklaştı. Yanaşan araçtaki hırsızlar, bagajı açarak para dolu çantayı aldı ve araçlarına binerek kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADAPolis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mustafa Nahice ve arkadaşının ellerindeki para dolu poşetle bankanın önünde bekliyor. Nahice arkadaşıyla birlikte para dolu poşeti araçlarının bagajına koyuyuor. Mustafa Nahice ve arkadaşı otomobillerine bindiği sırada hırsızlara ait araç, otomobilin yanına yaklaşıyor. Kapüşonlu kişi otomobilin bagajını açarak para dolu poşeti alıyor. Şüpheliler araçlarıyla kaçarken, Mustafa Nahice otomobilden inerek bagaja bakıyor.