PENDİK'TE 79 ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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PENDİK'TE 79 ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHANarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Pendik'te yaptığı operasyonda 79 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

PENDİK'TE 79 ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Pendik'te yaptığı operasyonda 79 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik'te 79 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapılacak adresler tek tek tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyona özel harekat, terör ve organize şube müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 300 polis katıldı. Adreslere giren ekipler evlerde aramalar yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Özel harekat polislerinin eve doğru yürümesi

-Narkotik polislerinden görüntüler

-Operasyon yapılan binadan görüntüler

-Dairenin içindeki polis ekipleri ve özel harekat

-Genel ve detay


İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:31 Kaynak: DHA
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