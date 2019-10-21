Son Dakika Haberleri: Pendik'te aile faciası: Karısını öldürüp intihar etti
Son Dakika Güncel Pendik'te aile faciası: Karısını öldürüp intihar etti

Pendik'te aile faciası: Karısını öldürüp intihar etti

1 saat önce

Pendik'te bir şahıs önce karısını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti.

Pendik'te bir şahıs önce karısını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. 2 yıllık evli çiftin cansız bedenleri evlerinde polis tarafından bulundu.

Olay, Pendik Yenişehir Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yüklü miktarda borcu olan Aytaç Durak, karısı Özden Durak'ı silahla başından vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi başına çeviren Aytaç Durak intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, karı kocanın cansız bedenlerini buldu.

"BU KARARI İKİMİZ ALDIK" NOTU

Evde bırakılan intihar notunda ise, "Bu kararı ikimiz aldık" yazdığı öğrenildi. 2 yıl önce evlenen çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın mutlulukları ise 2 yıl önce yaptıkları düğünde çekilen videolarda kaldı.

(İHA)

Pendik'te aile faciası: Karısını öldürüp intihar etti

Pendik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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