Pendik'te aile faciası: Önce karısını öldürdü ardından intihar etti

Çiftin mutlulukları düğünlerinde çekilen videolarda kaldı

İSTANBUL - Pendik'te bir şahıs önce karısını silahla vurarak öldürdü, ardından intihar etti. 2 yıllık evli çiftin cansız bedenleri yaşadıkları evlerinde polis tarafından bulunurken, kocanın yüklü miktarda borcu olduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden karı kocanın mutlulukları 2 yıl önceki düğünlerinde kaydedilen videolarda kaldı.

Olay, Pendik Yenişehir Mahallesinde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre yüklü miktarda borcu olan Aytaç Durak, karısı Özden Durak'ı silahla başından vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi başına çeviren Aytaç Durak intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, karı kocanın cansız bedenlerini buldu. Evde bırakılan intihar notunda ise 'bu kararı ikimiz aldık' yazdığı öğrenildi. 2 yıl önce evlenen çitin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın mutlulukları ise 2 yıl önce yaptıkları düğünde çekilen videolarda kaldı.