Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SOYGUN
Son Dakika Güncel Haber

PENDİK'TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SOYGUN

31 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAPendik'te akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 soyguncu kasadaki yaklaşık 5 bin lira ve sigaraları çalarak kaçtı.

PENDİK'TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SOYGUN, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Pendik'te akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 soyguncu kasadaki yaklaşık 5 bin lira ve sigaraları çalarak kaçtı. Kasadaki görevli kadın gözyaşı dökerek olayın şokunu yaşarken, polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saat 10.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi D-100 Karayolu  üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen  ellerinde silah olan ve  kasklı 2 kişi, akaryakıt istasyonuna girerek çalışanları etkisiz hale getirdi. Çalışanları silahla tehdit eden şüpheliler, kasadaki paraları kendilerine vermesini söyledi. Kasadaki yaklaşık  5 bin lira nakit para ve sigaraları alan soyguncular geldikleri motorla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler görgü tanığı ve güvenlik kamera görüntüleri  inceleyerek kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Benzin istasyonunda kasada görevli bir kadın görevli yaşadığı olay şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Göz yaşlarını tutamayan kadın  soygun hakkında  polise bilgi verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
----------------------
-Benzin istasyonundan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Kasada çalışanlardan görünrin
-Kasadaki kadın çalışanın ağlaması
-Polise bilgi vermesi
-Bir vatandaş ile röp
-Genel ve detay görüntüler
 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da leoparın saldırısına uğrayan 9 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş Türk Hava Yolları'ndan "kırmızı halı" açıklaması: Haberler açıkça yalan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:04:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SOYGUN
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]